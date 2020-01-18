РИАМО - 18 янв. Директор московской школы, где ученик ударил учительницу в ходе конфликта, приняла решение о собственном увольнении, сообщает ТАСС.

Представитель пресс-службы департамента образования и науки Москвы отметил, что инцидент произошел 15 января. В результате конфликта ученик ударил учителя, а потом разбил стекло шкафа и повредил себе руку. В школу вызвали скорую помощь. Медики осмотрели пострадавших, но госпитализации не потребовалось.

«Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении», - сказал он.

Также, по его словам, подросток, ударивший учительницу, находится под наблюдением органов соцзащиты с 2015 года.

Он уточнил, что мальчик отличается агрессивным поведением, но сейчас его психосоматическое состояние оценивается как удовлетворительное. Также в конфликтной ситуации педагог повела себя непрофессионально.