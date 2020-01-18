РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Вода в иордани в микрорайоне Опалиха Красногорска соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина проверила готовность крещенской купели, оборудованной вблизи Елисаветинского храма в микрорайоне Опалиха.

«Место организованного проведения обряда крещенских купаний оборудовано теплыми раздевалками, вечером здесь будут дежурить врачи и спасатели. Пробы воды соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам», - говорится в сообщении.

Еще две иордани оборудованы на территории городского округа Красногорск. Уже идут купания на подворье Патриарха Московского и всея Руси - в храме Димитрия Солунского в селе Дмитровское. Окунуться в купель можно до 2 часов ночи, а также в воскресенье, 19 января, с утра и до 22:00.

За дополнительную плату можно принять участие в крещенских купаниях на пруду филиала Главного УпДК при МИД России МЗК «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» в поселке Нахабино.

«Уважаемые жители! По данным МЧС, толщина льда на естественных водоемах не превышает 5 сантиметров, а местами лед отсутствует совсем. В связи с этим купание безопасно только в специально отведенных местах», - заключается в материале.