РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания приняла очередной отремонтированный подъезд многоквартирного дома на проспекте 50 лет Октября, сообщается в группе МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты МУП »СЕЗ« продолжают выполнять работы по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении организации. В частности, 17 января комиссия приняла отремонтированный шестой подъезд дома №20А на проспекте 50 лет Октября», - говорится в сообщении.

Ранее приняли косметический ремонт подъездов в доме №1 на улице Советская и дома №20А на проспекте 50 лет Октября.