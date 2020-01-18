РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Управляющая компания микрорайона Климовск в Подольске установила ящики снаружи зданий для передачи показаний индивидуальных приборов учета, так как на выходных ее сотрудники не работают, сообщается в группе МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Жителям микрорайона Климовск, чьи дома находятся под управлением МУП «СЕЗ», необходимо до 19 января передать показания индивидуальных приборов учета воды. В январе последние дни передачи показаний выпадают на выходные. Поэтому на внешних стенах помещений, где обычно оплачивают коммунальные услуги, установили ящики, куда можно опустить листочки с показаниями индивидуальных приборов воды», - говорится в сообщении.

Показания можно передать на Гривно на улице Ленина, 5 и на Весенней на проспекте 50-лет Октября, 15Б. МУП «СЕЗ» работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, выходные дни суббота и воскресенье.