РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Работы по опрессовке газового оборудования пройдут 20, 21, 22, 23 и 24 января в домах на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание на то, что сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» запланированы работы в микрорайоне Климовск по опрессовке внутридомового газового имущества. Так, 20 января работы проводятся в доме №10 на проспекте 50 лет Октября. 21 января по той же улице – в доме №11А, 22 января - в доме №12/7, 23 января – в доме №22, 24 января в доме №4», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» просит проживающих предоставить доступ в квартиры для выполнения работ.