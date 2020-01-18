РИАМО - 18 янв. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в строении в селе Коробеево Коломенского городского округа, на это у них ушло порядка четырех часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 11:51 поступила информация о возгорании в строении по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, село Коробеево.

«В 15:45 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, 15 человек», - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.