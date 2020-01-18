РИАМО - 18 янв. В центре социального обслуживания населения в Реутове организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате происшествия в больницу с признаками отравления попали 12 человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, в субботу в инфекционное отделение больницы Балашихи с подозрением на отравление доставили 12 человек в возрасте от 56 лет до 91 года, все они проживают в центре социального обслуживания в Реутове. Пострадавшим поставили предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.

«Следователем опрашиваются сотрудники и постояльцы центра, запланировано проведение комплекса проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора отбирают пробы для выяснения причин произошедшего и источника предполагаемого отравления.

У всех пострадавших были взяты анализы. Они находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой.