РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 янв. В Балашихе провели электронный аукцион по продаже четырехэтажного здания с земельным участком для размещения бани, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Балашиха – крупный, активно развивающийся город Московской области, в котором создаются комфортные условия для его жителей, развиваются социально значимые объекты, модернизируется и развивается городская среда.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Балашиха Московской области на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) проведен аукцион в электронной форме по продаже четырехэтажного здания (в том числе 1 этаж – подземный) с земельным участком, для размещения бани, расположенного в Балашихе», – говорится в сообщении.

Желающих стать следующим обладателем земельного участка, объекта недвижимости для необходимой деятельности ждут на торгах.

Более подробную информацию о земельных участках, объектах недвижимости, выставленных на торги в Московской области можно найти на Едином портале торгов Московской области - «torgi.mosreg.ru