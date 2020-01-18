РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 янв. Бесплатно попариться в настоящей мобильной бане смогут жители Балашихи во время крещенских купаний на правом берегу реки Пехорка, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка Московской области.

«Для безопасности граждан в крещенскую ночь в парке будут дежурить сотрудники МЧС, полицейские и медики. Там установят палатки для переодевания, осветительные и обогревательные приборы. После купания гости смогут не только согреться травяным чаем из настоящего самовара и перекусить пирожками, но и бесплатно согреться и попариться в настоящей мобильной бане», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что крещенские купания начнутся 18 января в 22:00.

Традиционные купания в празднование Крещения Господня в Балашихе будут обустроены также на пруду в микрорайоне Заря и рядом с храмом Святителя Николая Чудотворца в Новом Милете. Окунуться в воду жители округа смогут и 19 января до 17:00.

Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января. В этот день церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордань.