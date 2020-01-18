РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 янв. В подмосковном Дзержинском оборудовали одно место для крещенских купаний, купания начнутся в 22:00, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

«В Дзержинском оборудовано одно место – купель на карьере, напротив дома №26 по улице Угрешской. Купания начнутся сегодня (18 января - ред.) в 22:00 и официально завершатся в 02:00 19 января», - сказала Иванова.

Она попросила жителей воздержаться от купания в Гремячевском роднике.