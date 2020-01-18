РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В подмосковных Люберцах проезд на общественном транспорте в крещенскую ночь будет бесплатный, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В ночь с 18 на 19 января работа маршрутов «Стаффтранс» и «Ранд-Транс» под номерами: 888, 1230, 501, 206, 518, 1074, 552, 546, 943, 51,144 в городском округе Люберцы будет продлена с 0:00 до 3:00», - говорится в сообщении.

Интервал между автобусами будет составлять не более 20 минут. Проезд будет бесплатным.