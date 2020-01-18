РИАМО - 18 янв. В городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа более 440 спортсменов приняли участие в лыжном марафоне «Николов Перевоз», сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Для участников соревнований подготовили пять дистанций - 1, 4, 8, 20 и 32 километра.

«Николов Перевоз» стартовал в Пересвете, несмотря на капризы погоды в этом году гонку решили провести. И участники, и организаторы отметили хорошо подготовленную трассу. На некоторых участках снег был жестким, но это не остановило лыжников», - сказал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

По его словам, участие в марафоне приняли жители разных регионов России, а также спортсмены из Норвегии и Австралии. Кроме того, в гонке участвовали олимпийские чемпионы Александр Легков и Никита Крюков, которые стартовали на дистанции 32 километра.

«Я случайно узнал, что в России в Пересвете проходит марафон, и решил принять участие. Здесь отличная трасса, мне все понравилось, замечательная организация и замечательные люди!» - отметил австралиец Адриан Блэйд.

Лыжник из Австралии пробежал дистанцию в группе самых старших участников турнира.

Легков в свою очередь отметил, что в Пересвете на сегодняшний день, по его мнению, лучшая трасса в Подмосковье для лыжных гонок. Он особо подчеркнул, что испытывает удовольствие от того, что «все же где-то есть снег и можно покататься».

В группе самых младших спортсменов свои силы попробовали четыре ребенка в возрасте 4-5 лет.

«Николов Перевоз» включен в международные серии Euroloppet и Russialoppet, а еще входит в топ-25 самых ярких событий губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

https://twitter.com/Press__MO/status/1218527282505093122?s=20