РИАМО - 18 янв. В ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями общественных патриотических объединений президент РФ Владимир Путин рассказал, что все ветераны ВОВ получат единовременную выплату к 75-летию Победы в размере 75 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Также труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей. Обычно труженикам тыла выплачивают по 5 тысяч рублей, а ветеранам - по 10 тысяч рублей.

«У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тысяч - труженикам тыла», - сказал Путин.

В субботу президент принял участие в церемония вручения наград четырем ветеранам ВОВ в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.