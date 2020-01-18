РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 янв. Членские билеты вручили восьми выпускницам 1 курса занятий в женском клубе «Гармония», организованном общественной палатой Балашихи при поддержке Балашихинской областной больницы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие состоялось в субботу в общественной палате округа. Целью женского клуба «Гармония» является объединение жительниц Балашихи, которые хотят вести здоровый образ жизни и быть в гармонии с собой.

«Курс из 8 бесплатных занятий в женском клубе «Гармония», который стартовал 16 ноября 2019 года и проходил по субботам, включал в себя обследование в Центре здоровья Балашихинской областной больницы, занятия с персональным фитнес-тренером, психологом, косметологом. Женщины в возрасте от 20 до 50 лет поучаствовали в мастер-классах по приготовлению блюд и узнали о правилах здорового питания, поговорили о личностном росте, секретах женского бизнеса и востребованности в обществе», - сказала председатель общественной палаты Елена Жарова.

Она добавила, что восемь выпускниц первого курса клуба «Гармония» получили членские билеты, которые теперь позволят им посещать другие занятия, мастер-классы и тематические встречи с интересными спикерами.

Заместитель главного врача по поликлинической части Балашихинской областной больницы Александра Гнедина, которая присутствовала на встрече, рассказала, что за время работы первого курса участниц консультировали врачи-реабилитологи, гастроэнтерологи, сотрудники центра Здоровья и работа будет продолжена.

«Надеемся, что членов клуба «Гармония» будет больше. Мы рассматриваем вопрос, чтобы расширить программу, увеличить количество дней и поддерживаем все инициативы участников. Во время второго курса женщинам будет предложено пройти в том числе курс гирудотерапии», - пояснила Гнедина.

40-летняя Татьяна Коряковцева по профессии бухгалтер, но в настоящий момент находится в декретном отпуске. Она была участницей семинаров «Бизнес по женски», узнала о наборе в новый клуб «Гармония» и решила присоединиться.

«Мне не хватало общения и клуб «Гармония» стал выходом из ситуации, помог отвлечься от повседневных забот и настроить себя на позитив. Мне понравился формат общения, разные направления. Занятия настраивают на дальнейшее развитие, помогают найти свое дело в жизни, помимо семьи», - пояснила Коряковцева.

Второй курс женского клуба «Гармония» стартует 25 января. Оставить свою заявку на участие можно на почте: opbalashiha@mail.ru.