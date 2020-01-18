РИАМО - 18 янв. По всей Москве оборудованы специальные места для крещенских купаний, в том числе майны на водоемах и купели, за безопасностью будут следить специалисты сразу нескольких ведомств, спасатели приводят силы в повышенную готовность с утра субботы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Больше всего купелей находится на Большом Садовом пруду в Северном округе, там смогут сразу купаться 10 человек. В целом в 2020 году ожидается наибольшее количество участников крещенских купаний, потому что праздник выпадает на выходной день.

«С 09:00 18 января московские спасатели приводят силы в повышенную готовность и будут находиться в таком режиме до 18 часов 20 января. В случае большого количества купающихся по решению организаторов в отдельных местах время <...> может быть продлено. По опыту предыдущих лет до 20-23 часов 19 января», - отмечается в материале.

Безопасность горожан и гостей столицы, которые будут принимать участие в крещенских купаниях, обеспечат более 200 спасателей и водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и более 150 сотрудников пожарно-спасательного центра столицы.

Также будут дежурить порядка 400 сотрудников департамента ГОЧСиПБ, ГУ МЧС России по Москве, МВД и департамента здравоохранения. Будут задействованы добровольцы «Россоюзспаса» и РООПСВОД.

Для удобства горожан в местах купания оборудовали пункты горячего питания, где можно выпить чай, а также установили 131 модуль для обогрева, раздевалки.

«Спасатели рекомендуют всем желающим купаться только в оборудованных местах. На акватории столицы в ночь с 18 на 19 января будет организовано совместное патрулирование полиции и спасателей, для пресечения купания в необорудованных местах», - уточняется в сообщении.