РИАМО - 18 янв. Мужчину задержали по подозрению в убийстве пожилого человека, тело которого нашли в квартире в новой Москве, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она отметила, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По данным следствия, 17 января 2020 года <…> было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения с телесными повреждениями в виде проникающих ран. В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1981 года рождения», - сказала Иванова.

На сегодняшний день задержанный был доставлен в отдел. Специалисты начали проводить с ним следственные действия.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого в убийстве меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по данному факту продолжается.

Как уточнил представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве, тело убитого нашли по адресу: Щербинка, улица Спортивная.