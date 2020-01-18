РИАМО - 18 янв. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун праздника Святого Крещения совершит всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе Москвы, сообщается на официальном сайте Российской православной церкви.

Утром в Крещенский сочельник патриарх совершил божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Вместе с ним службу представители высшего российского и московского духовенства.

«По окончании литургии была совершена великая вечерня праздника Крещения Господня (Богоявления) с чином великого освящения воды», - говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл также поздравил всех верующих с сочельником и наступающим Крещением.