РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Православные могут окунуться в иордань уже в субботу днем, воду в реке Истре освятили возле храма Димитрия Солунского в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.



В субботу Божественную литургию в храме Дмитрия Солунского в селе Дмитровское совершил протоиерей Михаил Исаев.



«После литургии и вечерни был совершен чин Великого освящения воды, после которого все богомольцы крестным ходом проследовали к реке Истре, которая также была освящена. Здесь были специально оборудованы купели с раздельными раздевалками для всех, кто пожелает окунуться в иордань», - говорится в сообщении.

В храме Дмитрия Солунского все крещенские праздники гостей ждут теплые помещения и горячий чай, а купание происходит под присмотром сотрудников МЧС.

«Доступ к иордани 18 января будет открыт до 2 часов ночи, а 19 января - в день Крещения Господня - сразу после литургии и до 22 часов вечера», - добавляется в материале.