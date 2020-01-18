РИАМО - 18 янв. Российский лыжник Александр Большунов стал первым в гонке свободным стилем на 15 километров на седьмом этапе Кубка мира, сообщает Газета.ru.

Соревнования в рамках Кубка мира по лыжным гонкам проходят в городе Нове-Место (Чехия).

«Спортсмен прошел дистанцию за 33 минуты 45 секунд. Вторым стал финский лыжник Ийво Нисканен (плюс 24,3), третье место занял представитель Норвегии Сьюр Рете (плюс 40,0)», - говорится в сообщении.

Еще один российский лыжник Андрей Мельниченко пришел к финишу четвертым. Также в первую десятку финишировавших вошел россиянин Андрей Червоткин.