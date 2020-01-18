РИАМО - 18 янв. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников наградил журналистов за лучшее освещение деятельности столичного парламента в 2019 году, награду получил и заместитель главного редактора РИАМО Василий Евстигнеев, сообщается на сайте городской думы.

«Мосгордума уже традиционно награждает талантливых журналистов, которые объективно и оперативно рассказывают о многогранной деятельности столичного парламента. Прошлый год был для нас особенным: завершила свою работу дума VI созыва, состоялись выборы с экспериментом по электронному голосованию, была сформирована городская дума VII созыва», - сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что в средствах массовой информации в 2019 году публиковались материалы об основных важных событиях, происходящих в думе, о депутатском корпусе, а также о мероприятиях, состоявшихся в Московском парламентском центре.

Шапошников на торжественном приеме вручил благодарственные письма и подарки заместителю главного редактора Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Василию Евстигнееву, руководителю редакции «Новости Московского региона» ТАСС Надежде Геращенко, продюсеру отдела студийного продюсирования службы главного продюсера ТПО «Москва 24» АО «Москва Медиа» Айсель Магомедовой.

Председатель столичного парламента пожелал журналистам новых проектов, а также позитивных свершений и успешной творческой деятельности.

Он поблагодарил журналистов, которые отписывают заседания городской думы, за терпение, так как некоторые обсуждения длились в парламенте порядка 10 часов.

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