РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В прошлом году в роддоме подмосковных Люберец появились на свет 90 пар двойняшек, сообщается в Instagram-аккаунте Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец.

«В Люберецком роддоме в 2019 году появилось на свет 4 291 малыша: мальчиков - 2 215, девочек - 2 076. Двоен родилось - 90 и одна тройня», - говорится в сообщении.

В 2019 году через экстракорпоральное оплодотворение было 132 рода, из которых получилось 19 двоен.