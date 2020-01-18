РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. В подмосковном Подольске столкнулись две иномарки Kia Rio и Ford Focus, пострадали водитель и два пассажира автомобиля Kia Rio, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«17 января в 19:10 в Подольске на улице Северная произошло столкновение двух автотранспортных средств. Водитель автомобиля марки Kia Rio 1978 года рождения при выезде со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем марки Ford Focus. Пострадали водитель и пассажиры автомобиля Kia Rio 2002 и 1979 года рождения», - сказала сотрудница.

С переломами и ушибами пострадавших госпитализировали в Подольскую городскую клиническую больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка.