РИАМО - 18 янв. Госпитализированы девять постояльцев центра социального обслуживания в Реутове, причиной госпитализации стало кишечное отравление, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В субботу госпитализированы девять постояльцев межмуниципального комплексного центра социального обслуживания с признаками кишечного отравления. В данный момент у всех пострадавших взяты анализы, они в стабильном состоянии, и после лабораторной экспертизы мы сможем сделать выводы по причинам сложившегося инцидента», - сказала Фаевская.

Она добавила, что собственной столовой в учреждении нет, питание доставлялось сторонней организацией. При необходимости органы проведут проверку поставщика.

Как уточнил сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой. Они госпитализированы в Балашихинскую областную больницу.