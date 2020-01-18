РИАМО - 18 янв. В 8-м квартале жилого комплекса «Резиденция Ангелово» в городском округе Красногорск идет строительство детского сада на 120 мест, работы планируется завершить летом 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей. Плановое завершение строительства детского сада намечено на июнь 2020 года», - сказал главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.

Строящийся объект проверили инспекторы ведомства. Они выявили отклонения от проектной документации при строительстве детского сада. Все выявленные недочеты застройщик устранил еще до окончания проверки.

В детском саду площадью более 2,3 тысячи квадратных метров разместят помещения для шести групп дневного пребывания (игровые и спальные комнаты). Также в дошкольном учреждении будут кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медблок, пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения.

В новом ДОУ предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп граждан.

Гарибян уточнил, что в 8-м квартале ЖК «Резиденция Ангелово» сейчас завершены работы по возведению еще трех жилых домов.