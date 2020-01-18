РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Мемориальную доску погибшему экс-спецназовцу Никите Белянкину открыли в субботу на доме №3 на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном мероприятии приняли участие родители, друзья и бывшие сослуживцы Белянкина, депутат Госдумы РФ Александр Ширин, глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, ученики кадетского класса имени Никиты Белянкина из школы №19, местные жители.

«Эта доска – символ неравнодушия. Она будет напоминать, что нужно помогать ближним, не проходить мимо», - сказал отец погибшего спецназовца Алексей Белянкин.

Он поблагодарил участников мероприятия за то, что пришли почтить память Никиты.

«Не каждому человеку приходится сталкиваться с таким внутренним, моральным выбором. Кто-то проходит мимо, а кто-то вмешивается. Но нужно смотреть на это и с другой стороны – а если это ты лежишь на земле и тебя пинают ногами – тогда как быть, что делать? Великое счастье и спасение для людей, которых обижают, что рядом находятся другие, сильные, храбрые люди. Люди, которые имеют обостренное чувство справедливости и совершают в своей жизни сложные поступки», - сказала Хаймурзина.

Она выразила глубокую признательность родителям Никиты Белянкина за воспитание сына. «Поступок Никиты – пример подрастающему поколению, нашим детям», - подчеркнула глава муниципалитета.

Кадеты прочитали стихи, посвященные Никите Белянкину.

Память погибшего при исполнении гражданского долга юноши почтили минутой молчания. К мемориальной доске возложили цветы.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой зарезали 24-летнего Никиту Белянкина, попытавшегося разнять участников конфликта.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии.