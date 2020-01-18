РИАМО - 18 янв. В столице внесли изменения в форму подачи заявок на внесение изменений в правила землепользования и застройки, теперь упрощенной электронной формой москвичи могут воспользоваться на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Доработаны и структурированы поля электронной формы заявления, сокращено их количество, переработан и расширен состав информационных подсказок, а также обновлен справочник видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства», - отмечается в материале.

Также изменен и оптимизирован состав предоставляемых документов. Например, более не требуется предоставлять листы карт градостроительного зонирования территориальной части правил землепользования и застройки.

Измененная форма упростила процесс заполнения. А это в свою очередь позволяет экономить время и облегчает процедуру подачи заявки.

Все внесенные изменения, упрощающие подачу заявлений на внесение изменений в ПЗЗ, уже доступны москвичам. Электронную форму можно найти на mos.ru в разделе «Услуги».