РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. Победителей конкурса на лучшее новогоднее украшение подъезда наградили в библиотеке имени Анны Ахматовой, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

Конкурс на звание самого новогоднего подъезда организовала Общественная палата городского округа Домодедово в рамках социального проекта «Соседи», который в этом году получил премию губернатора «Наше Подмосковье».

«Идея родилась 5 лет назад сама собой - с того момента, когда неизвестный житель нашего подъезда украсил первый этаж нашего подъезда всего одной гирляндой. Дальше, не договариваясь заранее, жители продолжили украшать подъезд - каждый вносил свою лепту в общее дело. В итоге, к новому году, войдя в подъезд, человек погружался в теплую новогоднюю атмосферу, что создавало по-настоящему праздничное настроение. Именно тогда родилась идея распространить эту практику на весь дом, а позднее и на целый город - к чему мы и стремимся», - сказала член Общественной палаты, руководитель проекта «Соседи» Татьяна Губер.

В этом году конкурс проводился в пятый раз. Заявку на участие в 2019 году подали 15 коллективов из 10 домов.

«В одну из прошлых зим, за 2 выходных дня выпало рекордное количество снега, которое просто физически невозможно было убрать к рабочему понедельнику. Кто-то взялся за написание жалоб, гневных постов в соцсетях, обвиняя коммунальные службы в том, что они, якобы оказались не готовы к осадкам, а кто-то взялся за лопату и очистил вход и дорожку возле своего подъезда. И если бы такие активисты нашлись в каждом подъезде, никто бы и не заметил снежного коллапса. Именно такие мероприятия помогают развивать гражданское общество и создают социальные связи между горожанами, и именно из этих микро-социальных групп и состоит государство в своей основе», - сказал председатель комиссии по социальной политике общественной палаты, член правления Союза журналистов Подмосковья Александр Тарарев.

Первое место заняли жители подъездов на улице Дружба дом 6, корпус 1 и улица Курыжова, дом 5 (1 подъезд). Второе место занял 1 подъезд на улице Кирова дом 11/1. Победителям вручили грамоты.