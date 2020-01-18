РИАМО - 18 янв. В Москве на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в эти выходные организуют более 70 различных мероприятий, среди которых спектакли, мастер-классы и тренировки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фестиваль «Путешествие в Рождество» продолжается. 18 и 19 января более 50 площадок ждут москвичей и туристов. Здесь проведут кулинарные и творческие занятия, спектакли и концерты, открытые тренировки по керлингу и сноубордингу, а также мастер-классы именитых спортсменов», - отмечается в сообщении.

В шале «Домик новогодней сказки» в Камергерском переулке организуют кукольные спектакли, а также игры «Зимнее путешествие Паддингтона» и «Рождественские проделки Финдуса».

Также организуют творческие мастер-классы. Например, на у памятника поэту Сергею Есенину научат делать елочные игрушки в стиле бельгийских и голландских художников.

На Новом Арбате пройдет мастер-класс по сноубордингу. Всю необходимую экипировку можно будет получить на месте. На этой же площадке 18 и 19 января в 14:00 мастера спорта, чемпионы России по сноубордингу Артем и Виктор Теймуровы проведут открытые уроки.

Продолжат работу сноуборд-парки, куда можно будет привести детей. А на Школьной улице с 12:00 до 21:00 будут организованы мастер-классы по керлингу.

Также гостей ожидают кулинарные мастер-классы. На Митинской улице научат готовить датский рисовый пудинг, манник и датский рождественский пирог с овсянкой. На Ореховом бульваре будут готовить французский напиток крюшон и печь немецкий штолен.