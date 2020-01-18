РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В подмосковных Люберцах в поселке Октябрьский подготовили место для крещенских купаний на территории Храма Святого Духа, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«На территории Храма Святого Духа проведены работы по подготовке места для крещенских купаний в честь православного праздника дня Крещения Господня, специалистами АО «Люберецкий Водоканал» и МУ «ОКБЖКХ» выполнены работы по устройству купели», - говорится в сообщении.

Жители городского округа Люберцы 18 января в 20:00 приглашены на купание в крещенских водах. После купания можно будет согреться теплым чаем.

Храм находится по адресу: поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 51.