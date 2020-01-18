РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 янв. Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Балашихинское» провели отчеты перед населением о проделанной на территории оперативного обслуживания работе за минувший год, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Мероприятия прошли как в участковых пунктах полиции, так и во дворах жилых домов, чтобы привлечь к участию наибольшее количество людей, проживающих на обслуживаемых территориях.

«Сотрудники отчитались о проделанной за год работе, рассказали горожанам об оперативной обстановке на том или ином участке, о принимаемых мерах по ее улучшению», - говорится в сообщении.

В ходе собраний полицейские провели краткие профилактические беседы с присутствующими на отчете жителями по вопросам предотвращения квартирных краж, мошенничеств, грабежей и разбоев.

Сотрудники полиции также информировали граждан о возможности получения государственных услуг по линии МВД в электронном виде на Едином портале госуслуг.