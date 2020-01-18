РИАМО - 18 янв. Врач предупредил гостей и жителей Москвы о том, что крещенские купания могут быть опасными для здоровья, по его словам, к ним лучше готовиться заранее, закаляя иммунитет, а в процессе купаний придерживаться некоторых правил, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи столичного департамента здравоохранения, заведующего отделением экстренной консультативной скорой медпомощи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Алексея Безымянного, в теплую погоду, которую обещают на Крещение, еще легче заболеть.

«Человек не оценивает свои шансы на переохлаждение как при минусовой температуре. В мороз человеку автоматически хочется согреться. А в такую погоду он может решить, что раз минус небольшой, то можно еще побыть на улице, а вытереться и одеться позднее», - предупредил специалист.

Он подчеркнул, что вытереться и одеться нужно в первые 2 минуты после выхода из воды.

По его словам, в целом крещенские купания не несут никакой пользы, равной той, что получает человек при закаливании.

Не стоит принимать участие в купаниях тем, у кого есть заболевания, связанные с нарушением работы вестибулярного аппарата, возможны головокружения. Тем, кто страдает гипертонической болезнью, также стоит быть осторожнее.

«Не следует окунаться в купель горожанам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Несмотря на то, что места для купаний оборудованы всем необходимым», - добавил Безымянный.

Он подчеркнул, что в купель не стоит окунаться и тем, кто страдает сахарным диабетом, перенес инсульты и инфаркты.

«Не рекомендуется наедаться перед купанием и погружаться в воду в состоянии алкогольного опьянения. Причем это касается даже тех, кто употреблял алкоголь накануне», - отметил врач.

По его словам, начинать подготовку к крещенским купаниям нужно с закалки еще летом. Отлично подойдут контрастный душ или контрастные ванночки для ног. Они помогут закалиться и улучшат работу иммунитета.

Специалист посоветовал всем, кто соберется на купания, взять с собой шапку, теплую одежду, носки и большое сухое полотенце. Он рекомендовал после окунания выпить горячий чай, это поможет быстрее согреться.

Крещение отмечается 19 января. В крещенский сочельник и в сам праздник в православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги. В Москве для крещенских купаний подготовили 46 площадок.