РИАМО - 18 янв. В обеспечении порядка на территории Подмосковья при купаниях на Крещение будут задействованы свыше 300 сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Накануне проведения праздничных мероприятий инженерно-досмотровые группы ОМОН обследовали объекты и прилегающие территории. Кроме того, маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут наиболее приближены к местам проведения православных богослужений», - говорится в сообщении.

При проверке росгвардейцы обращали особое внимание на принятии мер для обеспечения безопасности жителей при возникновении аварийных ситуаций и происшествий.

В регионе в праздник усилят контроль за оборотом оружия, а также деятельностью частных охранных организаций.

Для верующих на территории Московской области было подготовлено свыше 200 мест для купаний. Все они оборудованы для безопасного погружения. Также там есть теплые раздевалки и сделано освещение.

На местах будут дежурить бригады медиков и спасателей.