РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Подольские священники рассказали, в каких случаях и как потреблять православным христианам крещенскую воду, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

18 января в Русской Православной Церкви день навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник. Особенностью богоявленского богослужения является освящение воды, причем, дважды: сегодня, в крещенский сочельник, и в сам день праздника. Эта традиция восходит скорее всего к древней христианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления, со временем превратившись в традицию воспоминания крещения Иисуса Христа.

«Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры, дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога. При этом читается молитва: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь», - говорится в сообщении.

При недугах или нападениях злых сил пить воду можно и нужно, не колеблясь, в любое время. Особенным свойством святой воды является то, что добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой.

Освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия и которая требует к себе благоговейного отношения. При благоговейном отношении святая вода не портится многие годы.

Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа Церковь установила пост. Именно отсюда и пошла традиция варить в Крещенский сочельник сочиво, которая не является обязательной, но настолько удобна, что вошла в традицию повсеместно.