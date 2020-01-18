РИАМО - 18 янв. За прошедшие дни января в столице температура свыше чем на 9 градусов превысила климатическую норму, этот месяц уже стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в городе, сообщается на сайте «Метеовести».

«Аномально теплая зима на территории Европейской России продолжает удивлять и специалистов, и жителей региона. К концу второй декады января средняя температура воздуха в Москве составляет около плюс 0,4 градуса», - говорится в сообщении.

В столице также 17 января был побил рекорд 1925 года по теплу. Столбики термометров показали в мегаполисе плюс 4,5 градуса, что на 0,3 градуса выше показателей почти 100-летней давности.

В субботу температура в городе будет плюс 1-3 градуса. Данные показатели не приблизятся к максимальным рекордам. На крещение в Москве немного подморозит, ночью до минус 1 – минус 3 градусов, а днем — 0 – плюс 2 градуса. Это также не принесет рекордов.