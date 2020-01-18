РИАМО - 18 янв. Дом Мельников, который является объектом культурного наследия федерального значения, могут начать реставрировать уже в 2021 году, в последние пять лет историческое здание использовалось как музей, сообщает «Интерфакс».

«Работа по исследованию состояния дома заняла два года. Мы готовы перейти к реальному проекту, а в период 2021-2023 года и к самим работам», — сказал директор музея Мельниковых Павел Кузнецов в ходе заседания международного наблюдательного комитета по сохранению памятника культуры.

Этот дом был построен в в Кривоарбатском переулке в центре Москвы в 1927-1929 годах, реставрацию в нем проводили в 1990-х годах. Здание было возведено по проекту выдающегося советского архитектора Константина Мельникова для себя и своей семьи.

В последние годы жилое здание использовалось как музей, поэтому нагрузка на него сильно выросла. Исследования показали, что при наличии факторов, негативно влияющих на объект, развитие деформации ему не грозит. Здание находится в хорошем состоянии.

Планируется, что дом Мельникова будет номинироваться на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.