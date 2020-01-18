РИАМО - 18 янв. В центральных и северо-западных регионах России в конце предстоящей недели прогнозируется понижение температуры, ожидаются небольшие морозы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина

«Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса. Местами возможны небольшие осадки», - сказала Паршина в интервью «Российской газете».

Она уточнила, что 21 января также будет весенняя погода, столбики термометров поднимутся до плюс 4 градусов, прогнозируются осадки. Ночью будет дуть сильный ветер. А 22 января может выпасть снег, при этом, суточная температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.

А с 23 января температура перейдет в отрицательные значения ( минус 6 – минус 1 градус), ожидается и небольшой снег. Затем столбики термометров не будут подниматься выше минус 1 градуса.

Пока неизвестно, как надолго пришло в регион долгожданное похолодание.