РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. В результате аварии с участием грузовика в Подольске погибли водитель и пассажир автомобиля марки Ford Focus, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

17 января в 15:15 водитель, управляя технически исправным автомобилем марки Iveco Daily, двигался по 209 километру автодороги А-107 в Подольске со стороны поселка Молодежный в направлении поселка Спортбазы. При повороте налево, на второстепенную дорогу в направлении СНТ «Петрица», водитель большегруза столкнулся с автомобилем марки Ford Focus, который двигался прямо по встречной полосе.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ford Focus и пассажир данного автомобиля погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Оба 1997 года рождения», - сказала сотрудница.