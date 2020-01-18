РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В поселке Томилино подмосковных Люберец отключили водоснабжение на двух улицах - в микрорайоне Экопарк и в частном секторе, сообщила в своем Telegram-канале депутат городского округа Люберцы Ирина Астахова.

В результате аварии на водопроводе ХВС в районе улицы Гаршина, дом 1, допущенной ООО «Энергия Ом» при производстве работ по прокладке водовода, произошло отключение водоснабжения.

«Без воды остались улицы Гаршина, Потехина, микрорайон Экопарк и частный сектор. Ремонтно-восстановительные работы ведутся Люберецким водоканалом», - написала Астахова.

Водоснабжение пустили около 22:35.