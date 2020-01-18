РИАМО - 18 янв. В России средняя пенсия увеличится на 18,26% к 2022 году, она составит 18 290 рублей, сообщил глава Пенсионного фонда страны (ПФР) Антон Дроздов.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», - сказал Дроздов в интервью «Российской газете».

С начала текущего года пенсии россиян были проиндексированы на 6,6%. В среднем они выросли на 1 тысячу рублей.

Глава ПФР объяснил, что пенсии не у всех увеличились в равной мере. Вышеуказанный рост произошел у пенсий размером 15 466 рублей. Если пенсионер получал меньше, то и прибавка тоже небольшая, а если больше, то наоборот.

Он также добавил, что у пенсионеров, которые отпраздновали свое 80-летие, пенсия вырастает дополнительно на размер фиксированной выплаты, которая в текущем году составляет 5 686 рублей.