РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Возгорание в гараже на Советской улице Подольска ликвидировали до прибытия пожарных подразделений, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«17 января в 18:05 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: городской округ Подольск, улица Советская, дом 41/5. Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

Всего были привлечены пять единиц техники и 19 человек.