РИАМО - 18 янв. На крещенских купаниях запрещается окунаться вне специально оборудованных мест и в нетрезвом состоянии, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Запрещается выходить на лед большими группами людей, это может нарушить целостность льда; необходимо соблюдать очередность, держась друг от друга на расстоянии не менее 3-5 метров», - говорится в сообщении.

Также спасатели рекомендовали быть взаимовежливыми: не нужно толкать друг друга рядом с местами вырубки льда для забора воды и купания.

Маленькие дети допускаются до купания только в сопровождении взрослых. Процедура запрещена для тех, кто имеет медицинские противопоказания (бронхиальная астма, заболевания верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания).

Купания в честь празднования Крещения Господня начнутся в ночь на 19 января. В Подмосковье для верующих подготовили свыше 200 оборудованных мест для окунания. На них организовано дежурство спасателей и медиков.