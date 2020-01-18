РИАМО - 18 янв. Безопасность жителей Подмосковья при проведении крещенских купаний будут обеспечивать более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В связи с неустойчивым температурным режимом на многих водоемах Подмосковья сложились неблагоприятные условия для выхода людей на лед. Поэтому купаться в крещенскую ночь следует лишь в специально оборудованных для этого местах, где предусмотрены места обогрева, освещение и дежурство спасателей», - говорится в сообщении.

В Московской области подготовлено свыше 200 мест для крещенских купаний. Купели организовали при храмах, церквях Подмосковья, а также у святых источников, на прудах и других водоемах. Также в местах купания будут дежурить 65 бригад скорой помощи.

Все места для купания освещены, оборудованы настилами. Также рядом с купелью будет, где согреться и переодеться.

Крещенские купания – традиция, связанная с окунанием в прорубь, купель или открытый водоем на православный праздник Крещения Господня, который отмечают 19 января. Сами купания проходят в ночь с 18 на 19 января.