РИАМО - 18 янв. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Рузском городском округе, угрозы жизни населения нет, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 12:30 17 января от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Расстояние от найденного боеприпаса до ближайших жилых строений составляет 100 метров. Изъятие и уничтожение снаряда запланировано силами взрывотехнического отряда на 20 января.