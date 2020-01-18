РИАМО - 18 янв. В столице на 82-м году жизни умерла доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ, заслуженный преподаватель МГУ, заведующая сектором византийского искусства Государственного института искусствознания Ольга Попова, сообщается на сайте факультета.

«Отпевание Ольги Сигизмундовны Поповой состоится 19 января (в воскресенье) в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32)», - говорится в сообщении.

Похороны Поповой пройдут на Химкинском кладбище в 16:00.

Она читала лекции в МГУ свыше 50 лет. Ее профилем были Древняя Русь и Византия, в основном работы касались христианства. Профессор написала множество научных трудов и десять монографий по византийским и древнерусским иллюстрированным рукописям, иконам, мозаиками, фрескам и так далее.