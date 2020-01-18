РИАМО - 18 янв. В субботу на территории Москвы и Московской области ожидает облачная погода с периодическими прояснениями, максимальная температура ожидается до 3 градусов тепла, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от 0 до плюс 2, по области от минус 2 до плюс 3 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть переменный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха прогнозируется около 75%.

Синоптики отмечают, что наиболее неблагоприятным фактором для метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями является давление.

«Повышенная влажность воздуха и выраженный дефицит кислорода в воздухе неблагоприятны для тех, кто страдает бронхо-легочными заболеваниями. И даже практически здоровые люди, не реагирующие на перепады метеопараметров, могут отмечать ухудшение самочувствия, снижение активности и симптомы вегетативных нарушений», - добавляют специалисты.