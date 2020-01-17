РИАМО - 17 янв. В Московской области снизилась задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы предприятий ТЭК и ЖКХ на 1 миллиард рублей за прошлый год, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Видеоконференция с главами городских округов прошла под руководством заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина, где подвели итоги по задолженностям за потребленные топливно-энергетические ресурсы в регионе.

«Благодарю глав, которые выполнили плановое задание. Тех, кто оказался в «красной зоне», прошу приложить максимум усилий по работе с долгами за ТЭР», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

12 округов не выполнили этот план, а среди лидеров оказались Солнечногорск, Красногорск и Химки.

Городские округа Королев, Дмитровский, Богородский, Можайский, Домодедово, Люберцы показали положительную динамику.