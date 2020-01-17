РИАМО - 17 янв. Во втором полугодии 2019 года количество повторных обращений сократилось более чем на 50% в ходе работы муниципального центра управления регионом (МЦУР) в Химках в тестовом режиме, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

За 2019 год снизилось общее число обращений по сравнению с 2018 годом также на 50%.

«Для каждого городского округа свой муниципальный центр управления регионом – очень важный и полезный объект, он позволяет оперативно отслеживать все основные «болевые точки» округа, быстро на них реагировать и эффективно решать проблемы», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

МЦУР в Химках начал работу в тестовом режиме в августе 2019 года, его дорожная карта включала 250 задач организационного характера, начали работу четыре блока: «ЖКХ и энергетика», «Дороги», «Образование», «Здравоохранение».

Сотрудники МЦУР имеют всю информации по ключевым направлениям работы в городе, обрабатываются все обращения из «Добродела», а, учитывая положительный опыт работы четырех блоков, главой городского округа Дмитрием Волошиным принято решение о создании на базе МЦУР блоков по всем направлениям деятельности.

Брынцалов вместе с Волошиным в рамках рабочей поездки посетил муниципальный ЦУР, а также осмотрел каток «Театральный».

Каток площадью более 2 тысяч квадратных метров открылся 15 декабря 2019 года, но, несмотря на это, он пользуется большой популярностью. Его уже посетили 40 тысяч жителей и гостей города за время работы, выдано 7 тысяч пар коньков.

«Видно, что сделано все для удобства людей – каток бесплатный, можно горячего чая попить, перекусить, играет музыка, хорошее светооформление», – сказал Брынцалов.

По его словам, во многих городах региона создаются подобные центры притяжения жителей, где можно полезно провести время с семьей с точки зрения и спорта, и культуры.