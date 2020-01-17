РИАМО - 17 янв. Власти Подмосковья передали в аренду крестьянским хозяйствам в Истре и Павловском Посаде земельные участки общей площадью свыше 140 гектаров, так, глава фермерства в Истре намерен создать плантацию черной смородины, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Главам двух крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующим свои проекты в Подмосковье, переданы 143,3 гектара областной земли. Земельные участки переданы в аренду на 5 лет», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Часть земель площадью 121,5 гектара отдали КФХ «Милк-Ферма» в Павловском Посаде. В хозяйство входит 56 голов крупного рогатого скота, из которых 27 коров. В планах животноводческая база вырастет до 400 голов и будет производить 1,5 тысячи тонн молока в год. Также в Павловском Посаде благодаря проекту создадут около 10 дополнительных рабочих мест.

Другой участок земли передали КФХ «Михно», которое выращивает ягоды в городском округе Истра, его площадь составляет 21,8 гектара. Глава фермерства намерен создать плантацию черной смородины, которая будет давать 200 тонн ягоды ежегодно, на такие объемы можно будет выйти на третий год после посадки.

Уже в 2020 году будет начат ввод земли в сельскохозяйственный оборот, а высадка ягод намечена на следующий год, и уже первый урожай фермерство получит в 2023 году, кроме этого, в рамках проекта создадут еще шесть рабочих мест.