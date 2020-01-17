РИАМО - 17 янв. В деревне Лешково городского округа Истра закончился ремонт завода по производству упаковочных материалов, застройщиком является АО «Арзбум», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В настоящее время инспекторский состав Главгосстройнадзора проводит проверку на соответствие объекта требованиям проектной документации», - говорится в сообщении.

Новый производственный блок был пристроен к существующему зданию завода в ходе реконструкции, что обеспечит увеличение производства гофрокартона и упаковки. Когда завершились строительно-монтажные работы, площадь объекта выросла до 54 тысячи квадратных метров.

4 февраля инспекторы завершат проверку объекта. После окончания проверки, ведомством будет принято решение о выдаче заключения о соответствии проектной документации.