РИАМО - 17 янв. В Ногинске, Шатуре, Старой Купавне и Серебряных Прудах откроются четыре физкультурно-оздоровительных комплекса в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Крайне важно, чтобы спортивная инфраструктура на территории Московской области была не только современной, но и ее развитие шло сбалансированно. В первом полугодии 2020 года планируется ввести в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

ФОК площадью свыше 3 тысячи квадратных метров с крытым катком 58 на 28 метров откроется в Ногинске. Объект предусматривает раздевалки, тренерские комнаты, медицинский кабинет и пункт проката коньков.

Открытие комплекса с универсальным спортивным залом, оборудованным трибунами и приспособленным для проведения игр по волейболу, баскетболу и мини-футболу, предстоит в Шатуре. Также в многофункциональном зале откроется секция борьбы.

Комплекс в Серебряных Прудах площадью более 2 тысяч квадратных метров вместит плавательный бассейн 25 на 11 метров, а также зал сухого плавания, душевые, раздевалки и медицинский кабинет.

Площадь ФОКа «Акрихин», расположенного в Старой Купавне, превысит 5 тысяч квадратных метров, он вместит три спортивных, два игровых и один борцовский залы, помещения для тренеров, душевые, раздевалки, гардероб и зону ожидания с буфетом.

«ФОК «Акрихин» будет открыт после реконструкции, другие построены с нуля. Главное – повысить интерес местных жителей и жителей прилегающих районов к занятиям спортом и дать им для этого все возможности», - отметил Терюшков.